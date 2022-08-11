Özgür basın naraları atıp mangalda kül bırakmayan, kalemlerinin yönünü ise aldıkları fona doğru çeviren fondaş medyanın ipliği pazara çıktı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı kanalların düzenli olarak CHP ve İYİ Partiden maaş aldığını açıkladı. İncenin hedefinde kirli haberler ve kara propagandada başı çeken TELE 1in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da vardı. Yanardağın CHP ve İYİ Partiden para aldığını söyleyen Muharrem İnce, Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İyi Partiden para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına! ifadelerini kullandı.