Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğluna sert girişti. Özel ve İmamoğlu ile görüştüğünü ancak anlaşamadıklarını söyleyen İnce, Ben dedim siyasette ilke onlar istedi bizden ilçe. İkisiyle de görüştüm ama işin ciddiyetinin ne olduğunu 1 Nisan günü göreceğiz ifadelerini kullandı. Saadet Partisinin CHPnin verdiği vekille grup kurup İstanbulda CHP karşısına aday çıkarmasına tepki gösteren İnce, Muhalefet bu seçimde hüsrana uğrayacak. Benim gördüğüm bu. Şaşkınlıkla izliyorum” dedi.