CHPden istifa ederekn Memleket Partisini kuran Muharrem İnce, 6lı masada yaşanan adaylık krizi ve siyasi liderlerin birbirlerine ters düşen açıklamalarıyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 6lı masanın iktidar olması halin Libya tezkeresine hayır diyeceğini belirten İnce, 6’lı masa iktidar oldu. Temel Karamollaoğlu İstanbul sözleşmesine hayır diyor, Kemal Kılıçdaroğlu evet diyor. Ne olacak, kabul edecekler mi? Mültecileri ve sığınmacıları geriye göndereceklermiş. Davutoğlu mu sorumlu olacak? Onun döneminde olmadı mı bunlar. Ali Babacan Ergenekon’u yeniden açacağız dedi. Sabahında Kılıçdaroğlu, Ali Tatar’ın evine gitti. Böyle mi siyaset olacak, ne yapacaklar? diyerek 6lı masaya tepki gösterdi.