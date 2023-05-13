7li koalisyonla bahar söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurdu. CHP fondaşlarının da destek verdiği kumpasa boyun eğen İnce, adaylıktan çekilirken 14 Mayıs hezimetine karşı her türlü yolu deneyen Kılıçdaroğlu, küresel çetenin tetikçiliğine soyunarak Rusyaya saldırdı. Kılıçdaroğlunun açıklamalarını sosyal medyadan yaptığı açıklama ile çürüten İnce, FETÖ ve PKK ile irtibatlı kaynaklardan bize bu yapılanlar karşısında demokrat olma iddiasındaki bazı siyasiler ve bazı gazeteciler ellerini ovuşturmuş, gizliden gizliye zevk almışlardır. dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlunun Rusyaya yönelik Seçimlere müdahale edecekler çıkışının arkasından, NATO yayın organı Atlantic Council Atlantik Konseyi ve NATOnun fonladığı Digital Forensic Research Lab çıktı.