Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 6lı koalisyonu yerden yere vurdu. FETÖye PKKya selam çakılan mutabakat metnini eleştiren Muharrem İnce, CHP ve İP arasındaki adaylık salvolarını da Yardımcılar üzerinden ayar veriyorlar. Bu karşılıklı restleşme. ifadeleriyle yorumladı. Ali Babacanın Avrupa bize aferin diyecek ifadelerine tepki gösteren İnce, Bu nasıl bir komplekstir? Bu nasıl bir FETÖ ağzıdır? Bu nasıl bir emperyalist uşaklığıdır. ifadeleriyle tepkisini gösterdi. Muharrem İnce CHPnin büyük bir akıl tutulması ile sahiplenmeye çalıştığı Yeter Söz Milletindir pankartını da sert sözlerle eleştirdi.