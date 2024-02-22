Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnceye yönelik paylaşımları sebebiyle Ankara Kuşu adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçakın FETÖ kapsamında üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım suçundan yargılandıkları davada karar açıklandı. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıkların silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçundan beratlerine hükmetti. Mahkeme, sanıklar hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Ankara Kuşu adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçakın hakkında berat kararı verilmesi 31 Mart öncesi yeni bir kumpas ihtimalini de ortaya çıkarmış oldu.