Son dakika haberi... Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman, Muharrem İncenin şantajla adaylıktan el çektirilmesi sonrası Memleket Partisinden istifa edip Cumhur İttifakını ve Başkan Erdoğanı destek kararı aldı. Toraman, Ben Memleket Partisi Uşak İl Başkanı olarak memleketemizin geleceğinin FETÖcüler ve küresel güçler tarafından şekilledirilmesine gönlüm razı olmadığından tarafımı milli olan siyasetten yani Cumhur İttfakından yana belirliyorum. 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğanı destekleyeceğimi kamuoyuna deklara ediyorum dedi. İncenin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve 15 parti üyesi genç istifa ederek AK Partiye katıldı. Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İncenin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklaması sonrası partiden ayrılıklar sürüyor. Kayseri Milletvekili Adayı Yusuf İhsan Atasun, milletvekilliği adaylığından çekildiğini bildirdi. Atasun, MHPye katılacağını açıkladı. Memleket Partisi Aksaray İl Başkanı Oktay Künt de görevinden istifa ettiğini, 14 Mayıstaki seçimlerde Cumhur İttifakını destekleyeceğini bildirdi.