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Mühür Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da! Dünya onu bekliyor: İsveç ve Rusya-Ukrayna savaşında kararı verecek / 03.07.23

Mühür Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da! Dünya onu bekliyor: İsveç ve Rusya-Ukrayna savaşında kararı verecek / 03.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Mühür Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da! Dünya onu bekliyor: İsveç ve Rusya-Ukrayna savaşında kararı verecek / 03.07.23

Takvim 02:52
02

Kato'daki petrol keşfi Gabar'dan 5 kat fazla: "Gözün aydın Türkiyem"

Takvim 09:59
03

Ticaret Bakanlığı ihracat rakamlarını açıkladı: Dış ticaret açığımız yüzde 34,5 oranında geriledi!

Takvim 05:14
04

VIP Kemal'in masrafları kimin cebinden çıktı! Lüks tatile tepkiler peş peşe / 03.07.23

Takvim 03:30
05

İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı! Takoz muhalefet şaşkın / 03.07.23

Takvim 01:53
06

Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor: Taşınmaz satış işlemleri yarından itibaren noterlerde yapılabilecek / 03.07.23

Takvim 02:23
07

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den deprem bölgesi açıklaması! Tarih verdi / 03.07.23

Takvim 01:18
08

Sarıgazi'de kalleş provokasyon! Devleti ve şerefli Türk polisini hedef alan 'katil' sloganları, terör örgütü flamaları... Gözaltılar var / 03.07.23

Takvim 00:00
09

Memura-emekliye 3'lü zam! Hangi formüller gündemde? Oranlar nasıl yansıyacak?

Takvim 02:19
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