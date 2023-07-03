Kabine sıcak gündem başlıklarını görüşmek üzere bugün toplanıyor. Başlıklar arasında NATO üyeliği için Türkiyenin kararını bekleyen İsveçte, meydana gelen Kuran-ı Kerime yönelik çirkin saldırı da var. Kabinenin ardından yoğun bir diplomasi trafiğine başlayacak Başkan Erdoğan, Litvanyanın başkenti Vilniusta düzenlenecek NATO zirvesinde yapacağı ikili görüşmelerle İsveçin üyeliği adına karara noktayı koyacak. Yaşanan süreci ele alan dünya basınında, Türkiyenin NATO için vazgeçilmez olduğu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkileri de dahil olmak üzere birçok noktada belirleyici noktada olduğu vurgulandı. Haberlerde, İsveç örgüte üyeliği ve Ukrayna-Rusya savaşından Erdoğanın karar verici olduğu ön plana çıkarıldı.