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Mülteci Esad'dan "günah çıkarma" satırları! "Lazkiye'den Moskova'ya kaçtım" dedi TAKVİM'i doğruladı | "Rus üssünde saklandım" itirafı / 17.12.24

Mülteci Esad'dan "günah çıkarma" satırları! "Lazkiye'den Moskova'ya kaçtım" dedi TAKVİM'i doğruladı | "Rus üssünde saklandım" itirafı / 17.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Mülteci Esad'dan "günah çıkarma" satırları! "Lazkiye'den Moskova'ya kaçtım" dedi TAKVİM'i doğruladı | "Rus üssünde saklandım" itirafı / 17.12.24

Takvim 06:16
02

Beşar Esad Suriye halkının 250 milyon dolarını Moskova'ya böyle taşımış! Financial Times'tan dikkat çeken iddia / 17.12.24

Takvim 06:35
03

Fenerbahçe'de operasyon başladı! Tam 7 imza / 17.12.24

Takvim 03:43
04

ABD'li The Washington Post'tan skandal makale! MİT'in operasyonlarını hedef aldı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i masum gösterme çabaları! / 17.12.24

Takvim 02:44
05

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklamalar: "Suriye'de esas mesele toprak bütünlüğü" / 17.12.24

Takvim 06:41
06

Bakanlık CHP'li 6 belediyeye prim haciz işlemi uyguladı: Hesaplara bloke konuldu / 17.12.24

Takvim 02:16
07

Almanya Başbakanı Scholz güven oyu alamadı! Erken seçim süreci başladı / 17.12.24

Takvim 07:01
08

Suriye Merkez Bankası kasalarında yaklaşık 26 ton altın rezervi tutulduğu ortaya çıktı / 17.12.24

Takvim 04:07
09

PKK/YPG köşeye sıkıştı: Terörist Karayılan'dan "Suriye'de yokuz" açıklaması geldi / 17.12.24

Takvim 03:53
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