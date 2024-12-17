Elinde yüz binlerce masum Suriyelinin kanını taşıyan, 8 Aralıkta Şamın düşmesi ve BAAS rejiminin çökmesiyle Moskovaya sığınan Beşar Esad ilk kez konuştu. Kayıp olduğu saatlerde Rus üssünde saklandığını itiraf eden Esad, 8 Aralıka dek ülkeden ayrılmayı, istifayı düşünmedim. Şama girildiğinde Rus koordinasyonuyla Lazkiyeye gittim dedi. Esadın bu açıklaması TAKVİMin 13 Aralık tarihli Lazkiye - Moskova firar rotasını deşifre ettiği haberi de doğruladı. Öte yandan mektup yazıp günah çıkarma satırlarını sıralayan zalim Esad, Kişisel kazanç için makam aramadım dedi. Ancak Moskovaya kaçarken yanında Suriyelilerin milyonlarca dolarını kaçıran da kendisi...