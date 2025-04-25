İBBye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Abbas, İBB yetkililerinin 10 gün önce operasyondan haberdar olduğunu, Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında sınırlı bilgi verilmesi ve tüm çalışanların ağız birliği yapması için avukatların tayin edildiğini söyledi. Bu itiraf Köstebek mi var? sorusunu akıllara getirirken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Murat Ongunun avukatı Serkan Günel ve avukatı Kazım Yiğit Akalın yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarından tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.