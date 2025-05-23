Eylem Tok ve Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur’un hayattan kopardığı Oğuz Murat Aci Türkiye’nin gündemine bu kez farklı bir şekilde geldi. Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un ABD’den iadesi beklenirken Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’nin davadan çekildiği öğrenildi. 100 milyon TL tazminat aldığı iddia edilirken Şükriye Aci, kendisine tepki gösteren kayınpederi hakkında şok iddialarda bulundu. A Haber canlı yayınına katılan baba Özer Aci ise Parayı ben alacakmışım. Ben alıp ne yapacaktım parayı. 14 aydır basında konuşuyorum. Para lafı ağzımdan çıktı mı? diye tepki gösterdi.