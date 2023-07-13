Cumhuriyet Halk Partisinde seçim hezimetinin ardından başlayan koltuk kavgasında taraflar yeni hamleler ile birbirini köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Değişim mesajıyla yola çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna karşı koltuğunu korumak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin güçlü isimlerini yanına çekmeye çalışıyor. Partide değişimi isteyen ve son olarak rakı masasında bir araya gelen 3 eski genel başkandan Murat Karayalçın sürpriz bir hamle ile tavır değiştirdi. Karayalçın, İmamoğluna adaylık kapısını kapatarak, Ekrem Bey bizim İBB başkan adayımız olmalıdır. Ben onu orada değerlendiriyorum dedi.