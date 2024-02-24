Cumhur İttifakının İBB adayı Murat Kurum, 650 bin konutun dönüştürülmesine karşı çıkıp Asla yapılmamalı diyen CHPli Ekrem İmamoğluna kentsel dönüşüm dersi verdi. Kurum, Bu şehrin parasını çarçur eden insanlar kalkmışlar 650 bin konutu nasıl yapılacak?” diyorlarmış. Aslında yanıma gelsen şöyle biraz staj yapsan, afetlerde başka yerlere gideceğine yanımda olsan öğretiriz sana. Ama senin öğrenmek gibi bir derdin yok dedi. Öte yandan Murat Kurum’a lokum ikram edip yüzde 60 ile kazanmasını beklediğini dile getiren bir esnaf Malatya’da yaptığınız hizmetlere de hayranız. Büyük bir heyecanla İstanbul’a gelmenizi bekliyoruz şeklinde konuştu.