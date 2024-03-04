Cumhur İttifakının İBB adayı Murat Kurum, 5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbulun sorunlarını çözmek için kolları sıvadı. Son olarak Doğu ve Güneydoğulular ile buluştu. İstanbul’da kentsel dönüşümü gerçekleştireceklerini söyleyen Kurum, trafik çilesini de bitireceklerini vurguladı. Ekrem İmamoğlu’nun Bir parmak eksilterek el mi sallanır? sözlerine yanıt veren Murat Kurum, Sen git, ‘liderim’ dediğin genel başkanını arkasından hançerlemeye devam et sözleriyle CHP içindeki entrikalara dikkat çekti. Öte yandan yangın sonrası 15 günde evi teslim edilen Manavgatlı İbrahim Amca, Murat Kurumu anlattı, Benim oğlum İstanbulu başka bir İstanbul yapacak dedi.