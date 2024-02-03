AK Partinin İBB adayı Murat Kurumun 1 Nisanı işaret edip Emekçileri ezdirmeyeceğiz sözü CHPli İBByi panikletti. Ekrem İmamoğlu apar topar, İBB çalışanlarının maaş ve promosyonu konusunda adım atmak zorunda kaldı. 5 yıldır İBB çalışanlarını unutan, yerel seçimlere sayılı bir zaman kala hatırlayan İmamoğlunun riyakar siyaseti tepki çekerken; AK Parti İBB adayı Murat Kurum İBB çalışanlarımız adına sevindim ancak çalışanlarımız emin olsun ki göreve geldiğimiz an çok daha iyi şartlarda ve ücretlerde çalışmalarına devam edecekler dedi.