Murat Ongun talimatı verdi Ümit Kaya kurdu! Beyaz Masa içinde troll ordusu / 25.10.21

Takvim

Sosyal medya platformu Twitter'da CHP destekli çetelerin kirli faaliyetlerini takvim.com.tr bir bir deşifre ediyor. Yerli ve milli hesaplara karşı gerçekleştirilen operasyonun ardında CHP İstanbul Örgütü'nde kümelenmiş bir yapı olduğunu ortaya çıkarmıştık. CHP'nin troll ordusu ile ilgili çarpıcı gelişmeler gelmeye devam ediyor. Ulaştığımız son bilgilere göre CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un talimatıyla Ümit Kaya'nın Beyaz Masa içinde bir troll ordusu kurduğu ortaya çıktı. Bu hesaplarla CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun başta olmak üzere desteklenen hesapların paylaşımları RT ve beğeni yapılıyor, olumlu yorumlar yapılıyor, hedef alınan hesapların altına olumsuz yorumlar yazılıyor ya da kapatılması istenen hesaplar toplu şekilde şikayet ediliyor. Kaynağımız bu troll merkezinin aylık giderinin 500-600 bin TL arasında olduğunu, Kasım 2019'dan bu yana bu merkezin aktif olduğunu, aylık olarak hesaplandığında şu ana kadar en az 14 milyon lira harcandığını ve bu giderin de kamu kaynakları kullanılarak yapıldığını aktardı.