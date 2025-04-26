2021 yılında Twitterda binlerce yerli ve milli hesabın kapatılmasıyla patlak veren dijital operasyonun arkasındaki karanlık yapı, yargı kararıyla tescillendi. CHP İstanbul İl Örgütü çevresinde örgütlendiği öne sürülen, FETÖ bağlantılarıyla dikkat çeken sosyal medya çetesinin başını Furkan Güngörün çektiği belirtilirken, iddialara göre çeteye en büyük desteği Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun verdi. Takvim.com.trnin o dönem yayımladığı haberleri mahkemeye taşıyan Ongun’un itirazını istinaf mahkemesi de reddetti. Böylece Takvim.com.trnin haberleri hukuk önünde de karşılık buldu.