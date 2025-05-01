İmamoğlu Suç Örgütünün kilit aktörü Murat Ongunun Giresundan Beylikdüzüne, Beylikdüzünden İBB ve Acarkent villalarına olan baş döndürücü yükselişi ardında pek çok soru işareti barındırıyor. Ongunla bir dönem mesaisi olan Oray Eğin, çarpıcı bir portre çizdi. Murat Ongunun kibir ve küstahlıklarla bezeli bir güç zehirlenmesi yaşadığını somut örneklerle anlattı. İmamoğlunun biat medyası istediğini Ongunun da medyada Eko-sistem kurduğunu anlattı. Ongunun Acarkentteki villası için Şuursuzluk diyen Eğin, Takvim.com.trnin belgeleriyle ortaya çıkardığı yarış atı mevzusunu da doğruladı.