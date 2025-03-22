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Murat Ongun'un para havuzu ve medya çarkı! Hangi kanallara para aktı? İsmail Saymaz bu işin neresinde? Yine Emrah Bağdatlı... / 21.03.25

Murat Ongun'un para havuzu ve medya çarkı! Hangi kanallara para aktı? İsmail Saymaz bu işin neresinde? Yine Emrah Bağdatlı... / 21.03.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Murat Ongun'un para havuzu ve medya çarkı! Hangi kanallara para aktı? İsmail Saymaz bu işin neresinde? Yine Emrah Bağdatlı... / 21.03.25

Takvim 04:20
02

Zembilli’nin Havva'sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş... / 21.03.25

Takvim 02:28
03

Yolsuzluk ve terör bağını böyle mi örtecekler? Özgür Özel sokak çağrısını sürdürüyor! Bahçeli'den tepki: Partinde otur / 21.03.25

Takvim 07:04
04

Başkan Erdoğan'dan kritik Bosna telefonu: Bakir İzetbegoviç ile görüştü / 21.03.25

Takvim 01:19
05

Takvim.com.tr özel detaylara ulaştı... İBB'deki yolsuzluk soruşturması nasıl başladı? 4 gizli 8 açık tanık... İmamoğlu para kulesinin neresinde? / 21.03.25

Takvim 05:37
06

CHP'li İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı! Taşınmazlara mı çöküyorlar? / 21.03.25

Takvim 06:57
07

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat şirketinde yapılan aramada balya balya dolarlar / 21.03.25

Takvim 02:15
08

Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'in skandal çağrısına sert tepki: "Çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır" / 21.03.25

Takvim 07:16
09

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a! Anlaşma tamam / 21.03.25

Takvim 07:07
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