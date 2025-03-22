İstanbul Büyükşehir Belediyesine İBB yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongunun öncülüğünde oluşturulan para havuzu ve medya çarkı deşifre oldu. Ongunun, Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. üzerinden elde edilen suç gelirlerini kişisel servet edinmek ve medya üzerinden algı operasyonları yürütmek için kullandığı belirlendi. Takvim.com.trnin ulaştığı bilgilere göre 2022-2024 yılları arasında 20 şirkete ait 170 ihalede yolsuzluk yapıldığı tespit edilirken, sahte kaşeler, naylon faturalar ve ihale dokümanları ele geçirildi. Operasyonda, Halk TV, Tele 1 ve Millî Gazete gibi medya kuruluşlarına para aktarıldığı ve gazetecilere elden ödemeler yapıldığı iddia edildi. CHP yandaşı Halk TV yorumcusu İsmail Saymazın da bu süreçte Ongun ile birlikte hareket ettiği öne sürüldü.