Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun gibi isimlerin peş peşe tutuklanmasının ardından troller devreye girip sosyal medyada provokasyon girişimlerine başladı. Son olarak Murat Ongunun trolleri yine kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yalan operasyonuna imza attı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kendisini gizli tanık olarak tanıtan bir kişi, tanıklığa zorlandığını, psikolojik işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Ancak bu ifadelerin tamamının gerçek dışı olduğu ortaya çıkarken savcılık o video hakkında soruşturma başlattı.