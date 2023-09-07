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Mustafa Sarıgül'den Özgür Özel'e tehdit gibi gözdağı: Aleyhine çalışırım / 06.09.23
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150 Bölüm | 06:56:12
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01
Mustafa Sarıgül'den Özgür Özel'e tehdit gibi gözdağı: Aleyhine çalışırım / 06.09.23
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02:36
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02
Tek karede at pazarlığı! Sabah akşam Kemal Kılıçdaroğlu'nu gömen Meral Akşener yan yana gelince gülücükler saçtı / 06.09.23
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03:18
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03
Akşener at pazarlığında dört nala! İYİ Parti'den CHP'ye İstanbul, Ankara, İzmir gözdağı | İmamoğlu - Yavaş vurgulu "seçmeni kandırdık" itirafı / 06.09.23
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02:59
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04
PKK'nın kasası patladı! Sözde iş kadını üzerinden milyonluk para transferi / 06.09.23
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02:14
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05
CHP’den at pazarlığında el yükselten Akşener’e kontra! Önce Tunç Soyer sonra Mansur Yavaş… Rest üstüne rest / 06.09.23
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02:48
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06
Memura-emekliye enflasyon zammı! | OVP'deki TÜFE tahmini ipucunu verdi! Kimin maaşı ne kadar artacak? Fark ne olacak?
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02:25
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07
CHP yandaşı Enver Aysever, Meral Akşener'i yerden yere vurdu: Kepazeleğin son noktası... Kafayı tırlatmış / 06.09.23
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04:17
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08
Ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklandı! Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Milli gelir 15 bin dolar olacak
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02:49
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Alışıldık manzara! İzmir'i sel vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü / 06.09.23
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00:56
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