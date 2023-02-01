Kaosun hakim olduğu 6lı masa, Ortak Politikalar Mutabakat Metnini duyurdu. Mutabakata ilişkin terörün siyasi ayağı HDP ve terör örgütü FETÖnün adını geçirmeden desteğini açıkça ifade eden 6lı masa, sözde hukuksuz şekilde cezaevinde bulunduğunu iddia ettiği Selahattin Demirtaşın adını metne koymadı. 6lı masanın gizli planlarında yer alsa da isminin metne koyulmamasına çıldıran terörden tutuklu Demirtaş cezaevinden muhalefete sopa gösterdi. Başkan Erdoğanın adaylığı üzerinden yargıyı tehdit eden Demirtaş, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri suça ortak olurlarsa yargılanacaklarından emin olmalılar. ifadelerini kullandı. Öte yandan Demirtaş, İmamoğlu ve Akşenerin HDP planına üstü kapalı sözlerle destek veren açıklamalarda bulundu.