Mütefekkir Sadık Albayrak, Sultanahmet Meydanında düzenlenen Filistin İçin Sessiz Kalma canlı yayınına katıldı. Gazzenin tarihsel öneminden bahseden Albayrak, Herkes terk eder ama biz oraları terk edemeyiz! ifadelerini kullandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbasın TBMMde Gazzeye gideceğiz deyip gitmemesine de tepki gösteren Albayrak, Şu anda Filistin diye bir devlet var. Başındaki o Abbasın niye sesi çıkmıyor? Türkiyeye geldi, Mecliste konuştu. Gazzeye gideceğim dedi. Ne oldu, gitti mi? Bu işleri halletmek için mangal gibi yürek lazım dedi.