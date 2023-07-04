Kılıçdaroğlu, mutfaktan mesaj yayınlayıp seçim kazanacağını zannetti! Tabii ki kaybetti! İstifa da etmedi! Rakipleri çalışırken o, gecesi 316 bin TL’lik villaya tatile gitti. Artık CHP’liler isyan etti! Sosyal medyada Ömrümüzü tüketen, gençliğimizi bitiren biri utanmadan nasıl tatil yapabilir? CHPyi bu adamdan kurtarmadan Türkiye kurtulmaz! yorumları yapıldı. CHPli Mehmet Sevigen ise Kendisi hesap uzmanı olduğu için hesabı da muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır dedi. Öte yandan CHP Genel Merkezi gün gibi gerçeği yalanlayarak büyük bir skandala imza attı.