AK Parti MYK Başkan Erdoğanın başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündemini Terörsüz Türkiye oluşturdu. MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan bulunan Çelik, Türkiye terörle mücadeledeki kararlılığından vazgeçmiş değildir. Vatandaşlarımızın güvenliği için birimlerimiz görev başındır. Bütün birimler tabii ki görev başındır. Terörsüz Türkiye süreci de büyük bir hassasiyetle yürütülecektir. Gerekli hassasiyet Cumhur İttifakı tarafından gösterilecektir ifadelerini kullandı.