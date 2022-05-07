"Nagehan Alçı'ya VIP minibüs bize yarım otobüs"! İmamoğlu'na sanatçılardan sonra bir tepki de TELE1 muhabirinden / 07.05.22

2023 için adaylığa soyunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun Karadeniz turu sırasında yanında bulunan gazetecilerden özellikle Nagehan Alçı gündem oldu. Daha önce İmamoğluna destek veren pek çok isim tepkilerini ortaya koydu. İmamoğluna son olarak bir tepki de TELE 1 muhabiri Engin Açardan geldi. Açar, gezide bulunan Negahen Alçı, İsmail Saymaz, Ertuğrul Özkök, Özlem Gürses gibi isimlere VIP minibüs tahsis edilirken, kendilerine yarım otobüs verildiğini ve ayrımcılık yapıldığını belirtti. İşte CHP yanlısı basını bile birbirine düşüren skandal gezide yaşananlar...