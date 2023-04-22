Seçimlere sayılı bir zaman kala 7li koalisyon ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu her tuşa basmaya devam ediyor. Bunun son örneği Kılıçdaroğlunun Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden gerçekleştirdiği riyakar siyasetle bir kez daha tescillenmiş oldu. Kılıçdaroğlu ittifak ortaklarının ve beslediği fondaş medyanın Diyaneti hedef alan kirli söylemlerini görmezden gelerek Hiç kimsenin gücü Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatmaya yetmez” çıkışında bulundu. Yaşanan bu gelişmeler ışığında Takvim.com.tr, Kılıçdaroğlunun takiyeci siyasetini sizler için derledi. Peki, Kılıçdaroğlunun ortakları ne demişti? İşte tüm detaylar...