Mayıs 2023ten günümüze toplumun sinir uçlarıyla oynayan provokasyonların son halkası Narin Güran cinayeti oldu. Türkiye çöküyor, yönetilemiyor algısını yaymak isteyen kirli mahfiller ve dedektif medya adeta birbiriyle yarışır hale geldi. CHP bu süreçte başı çekti, erken seçim sakızını ağzına alan Özgür Özel İsrailin şehit ettiği Ayşenurun cenazesine siyaset götürecek kadar ileri gitti. Bir yandan da siyonist lobi Narin olayını kaşımaya başladı. İsrail merkezli MOSSAD maşası haber siteleri Başkan Erdoğanı hedef aldı. CIA ve MOSSAD kutuplaşma ortamı oluşturma emeli açığa çıktı.