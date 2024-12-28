Diyarbakır’da 8 yaşında cinayete kurban giden Narin Güran için söz yargıda. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyarın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasının ikinci günü sona erdi. Duruşma yarın saat 10.00da kaldığı yerden devam edecek. Mahkemede mütalaaya ilişkin savunma yapan amca, Nevzatı suçladı. Nevzat ise savunmasında Salim Gürana seslenerek, Cesedi bana ellerinle verdin, gelmiş inkar ediyorsun dedi. Amcanın avukatının Narinin istismara maruz kalmış olabileceği yönündeki açıklamaları ise kan dondurdu. Enes, Nevzat ile ilgili bazı konularda şahitlerim var. Onlarla birlikte ilerde anlatacağım. Anlatacaklarıma hepiniz şok olacaksınız. Nevzat ile ilgili. dedi. Takvim yaşananları anbean aktarmaya devam ediyor...