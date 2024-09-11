Türkiye Narine ağlarken vahşi cinayetin gizemi de çözülmeye başlıyor. Sıva ustası olduğu öğrenilen Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güranı işaret edip Narinin cesedini çuval içerisinde bana verdi, ortadan kaldırmam için 200 bin TL teklif etti diyerek cinayet itiraf etti. Günlerce su altında kalan cesedin çürümeye başladığı öğrenilirken 24 şüpheli için gözaltı süresinin 1 gün uzatıldığı öğrenildi. Narin Güranın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B.nin tutuklandı. Nevzat B, sulh ceza hakimliğindeki ortaya çıkan ifadesinde, 2 Eylülde tutuklanan amca Salim Güranın Arifin kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm. şeklinde kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Öte yandan tutuklanan amca Salim Güranın avukatı Seda Tuğrul davadan çekildi ve Bir anne olarak davanın takipçisi olacağım dedi.