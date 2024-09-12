Diyarbakırda 21 Ağustosta kaybolan Narin Güranın cansız bedeni Eğertutmaz Deresinde bulundu. Cinayetle ilgili gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar, Salim Güran bana Aileni düşün, 200 bin TLyi al cesedi yok et dedi. Ben de dereye götürüp üstüne büyük bir taş koydum demişti. Ancak itirafçı Nevzat Bahtiyarın verdiği ifadelerin hepsi birbiriyle çelişirken Narinin öldürüldüğü gün tıpkı Salim Güran gibi onun da telefon yazışmalarını sildiği ortaya çıktı. Öte yandan tutuklu amca Salim Güran muhtarlık görevinden açığa alındı. Salim Güranın Narinin kaybolduğu gün 5 kez Antalyada kimi aradığı araştırılırken ikinci bir tanık daha ortaya çıktı. İşte detaylar...