Narin Güran cinayetinin aydınlatılmasında amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyarın silinen mesajları büyük önem taşıyordu. Sabah Gazetesi Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan, WhatsAppın sahibi olan Metanın cinayeti çözecek yazışmaları vermeyi reddettiğini açıklarken konuyla ilgili Metadan yapılan açıklamada Sahip olmadığımız bir şeyi sağlamayı reddetmemiz de olası değil denildi. Öte yandan amca Salim Güranın yeniden sorguya alınacağı öğrenildi. Gözaltındaki aile üyelerinin hiçbir bilgi vermediği deyim yerindeyse 3 maymunu oynadığı soruşturmaya bakan kaynaklar tarafından belirtiliyor. Peki, gözaltındaki 22 kişi kim? İşte kanlı cinayetten son detaylar...