Diyarbakırda 21 Ağustosta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güranın cansız bedeni Eğertutmaz Deresinde bulundu. Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Salim Güranın çalışanı olduğu belirtilen 15 yaşındaki Ramazan Atasoyun tutuklanmasına karar verildi. Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili sır perdesi şüphelilerin sorgudaki ifadeleriyle kalkıyor. Cezaevindeki amca Salim Güran’ın eşi Melek Güran, eşinin yalanlarını deşifre etti. İşte tüm detaylar...