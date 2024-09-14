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Narin Güran cinayetinde son durum ne? 11 kişi tutuklandı! Salim Güran'ın eşi itiraf etti / 14.09.24

Narin Güran cinayetinde son durum ne? 11 kişi tutuklandı! Salim Güran'ın eşi itiraf etti / 14.09.24

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Narin Güran cinayetinde son durum ne? 11 kişi tutuklandı! Salim Güran'ın eşi itiraf etti / 14.09.24

Takvim 02:19
02

Başkan Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'Gezi' yanıtı: Esas özür dilemesi gerekenler sokakları yangın yeri yapanlar / 13.09.24

Takvim 02:22
03

Bir fondaşa bir sapkınlara! Muhalif medyayı besleyen Batılı lobiler LGBT terörüne para yağdırdı: Lubunyalara 112 milyon TL'lik yeni fon / 13.09.24

Takvim 07:07
04

Galatasaray Roland Sallai transferini resmen bitirdi! Maliyeti belli oldu ve İstanbul'a geldi / 13.09.24

Takvim 02:02
05

Fenerbahçe gözünü o 3 yıldıza dikti! Cristian Medina sonrası scout ekibinden yönetime olumlu rapor / 14.09.24

Takvim 01:45
06

Salim Güran'ın telefonundan sildiği bilgilere ulaşıldı! Mesajlar tek tek incelendi: Tamam, daha ölmemiş / 13.09.24

Takvim 04:39
07

Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye müjde! Galatasaray ile oynanacak derbide milli takım yetkilileri onu izleyecek / 14.09.24

Takvim 01:00
08

ABD’den PKK’nın teröristan hayaline ‘koşullu’ destek! Ankara-Şam yakınlaşması panikletti / 13.09.24

Takvim 07:25
09

Narin Güran'ın babası Arif Güran'dan A Haber'e özel açıklamalar: "Nevzat'ın katilden hiçbir farkı yoktur" / 13.09.24

Takvim 01:18
10

Salim Güran'ın çalışanı 15 yaşındaki R.A'nın ifadesi ortaya çıktı! Mesajlarda amca ile ne konuştu? / 13.09.24

Takvim 07:31
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