Türkiyenin konuştuğu Narin Güran davasında Dara bölgesine Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle Gözetleme Noktası ait görüntüler Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek bilirkişi raporu hazırlanacak. Mahkeme tarafından hazırlanan teslim tutanağında dikkat çeken ifadeler yer aldı. Tutanakta, Sanık Bahtiyarın aşamalardaki beyanları dikkate alınarak Arif Güranın evine gidip gitmediği, evden çıkıp çıkmadığı, kendi evine ya da ahırına bir şey taşıyarak gidip gitmediği, ahırına ya da evine girip girmediği, daha sonra kırmızı renkli bir araba ile kendi evinden ya da ahırından ayrılıp ayrılmadığı hususlarının incelenmesi, bu hususların ya da başkaca hususların tespiti halinde özellikle saat diliminin belirtilmesi talep edildi. Öte yandan tutuklu amca Salim Güranın, Tavşantepe Köyünde kaydedilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.