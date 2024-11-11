26 Aralıka ertelenen Narin Güran davası sonrası ilk röportajını A Habere veren baba Arif Güran, 3 günlük duruşma sürecinde neler yaşandığını anlattı. Kızım hakkında konuştukları için fenalaştım diyen Güran,Devlet işte budur. Devletin terazisi budur. Allah o hakimden de savcıdan da razı olsun ifadelerini kullandı. Kızını Nevzat Bahtiyarın öldürdüğünü ısrarla söyleyen Arif Güran Herkes ağladı o robot gibiydi. Benim kızımı Nevzat katletti dedi. Güran, Cinayeti DARA 2 kamerası çözecek şeklinde konuştu.