Diyarbakırda Narin Güran cinayetine ilişkin davada üçüncü gün başladı. İlk günde sanıklardan Nevzat Bahtiyar, Narin’in ağabeyi Enes, annesi Yüksel ve amcası Salim Güran dinlendi. Ardından tanıklardan Narinin babası Arif Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın eşi Gazal Bahtiyar ifadelerini verdi. Güran ailesinin 9 yeni tanığı da bugün dinlendi. Nevzat Bahtiyara keşif görüntüleri, duruşmaya katılanlara Dara-2 üssünün kayıt ettiği görüntüler izletildi. Öte yandan mahkeme heyeti tutuklu 4 sanığının tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 26 aralık Perşembe günü saat 09.00a ertelemeye karar verdi. İşte Narin Güran cinayeti davasında yaşananlar...