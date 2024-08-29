21 Ağustostan bu yana tüm Türkiyenin gözü kulağı Diyarbakırdan gelecek haberde. Arkadaşlarıyla Kuran kursundan çıktıktan sonra ortalıktan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, henüz bulunamadı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir dedi. Gözaltındaki kişinin Narinin ağabeyi E.G. olduğu belirtildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kalbimiz Narin kızımızla…Tüm imkanlarla Narin kızımız aranıyor. Tüm birimler sahada, aralıksız şekilde evladımızı arıyor paylaşımını yaptı.