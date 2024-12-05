Diyarbakırda yaşanan Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayete ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, dosyada bulunan daraltılmış baz raporunun hangi teknikler ve hangi baz verileri kullanılarak hazırlandığı ile ilgili ek bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda amca Salimin, 21 Ağustosta saat 22.47 ile 22.55 arasında Narinin cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlasından baz verdiği bilgisine ilişkin mısır tarlası olarak belirtilen alanın Narinin cesedinin bulunduğu yerin yakınındaki tarla olduğu öğrenildi. Ayrıca bir diğer gelişme ise Narin elinde ve kıyafetinde olan saç ve kıl incelemenin ardından DNAlar ile eşleşti. Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren açıklamasında, bulunan saç ve kıl örneklerine yapılan kriminal incelemeler sonucu kime ait olduğunun tespit edildiğini duyurdu. O kriminal rapor ise ilk kez A Haberde yayınlandı.