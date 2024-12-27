Türkiye Narin Güran davasının ikinci duruşmasına kilitlendi. Cinayet itirafı gelir mi? sorusuna yanıt aranırken baba Arif Güran DARA-2 ısrarını sürdürdü. Daha sonra savcı mütalaasını açıkladı. Narin Güranın boğluarak öldürüldüğünü belirtip herkesin suç ortağı olduğunu belirtti. Savcı mütalaasına karşı savunma yapan Arif Güran, Yüksel Güranı kormuaya kalktı. Nezat Bahtiyarı Vahşi olarak tanımlayan Güran, Beni neden öldürmedin? diye çıkıştı. Gözyaşlarına boğulan Arif Güran önce Yarabbi benim bu dakika canımı al, dayanamıyorum dedi sonra da intihara teşebbüs ettiğini itiraf etti.