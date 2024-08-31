Türkiye, Diyarbakırda 21 Ağustosta kaybolan 8 yaşındaki Narin Gürandan gelecek haberi bekliyor. Olayla ilgili soruşturmada küçük kızın ağabeyi Enes Güran, kolundaki ısırık ve çelişkili ifadeleri sebebiyle gözaltına alınmıştı. Adli tıp incelemesinde Güranın kolundaki ısırık izinin Narine ait olmadığı tespit edildi. Narinin annesinin, babasının amcası ve kuzenlerinin çapraz sorguya alındığı öğrenildi. Öte yandan Sabah Gazetesinden Melih Altınok, Narinin abisinin gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada çıkan haberlere yönelik bir değerlendirmede bulundu.