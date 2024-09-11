Türkiye Narine ağlarken vahşi cinayette sır perdesi aralanıyor. Narini dereye gömen cani itirafçı Nevzat Bahtiyarın arkadaşları A Habere konuştu. Bahtiyarın ekonomik sıkıntılar çektiğini ve evine elektrik bağlatamadığını dile getiren arkadaşları, Elektrik ruhsatı ve para almak için suça ortak oldu. 200 bin TLye anlaşmışlar dedi. Narinin hayatının son bulduğu Tavşantepe Mahallesindeki ölüm sessizliğine de değinen Nevzat Bahtiyarın arkadaşları Bu köyün hepsi akraba. Onun için her şeyin üzerine kapatıyorlar ifadelerini kullandı.