Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emniyet ve Jandarmayı cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyor iftirasında bulundu. Kılıçdaroğlunun bu iftirasına tepkiler sürerken Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı da bir paylaşım yaptı. Narkotik, paylaşımında dünyada ve Avrupadaki verilerle kıyaslayarak Türkiyede uyuşturucuyla mücadeleyi gözler önüne serdi. Paylaşımın sonunda ise Tarafımıza atılan dış destekli ifitraları kabul etmiyor ve hakkımızı helal etmiyoruz ifadelerine yer verildi.