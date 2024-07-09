Rusya Ukrayna’da çok sayıda bölgeye eş zamanlı saldırı düzenledi. Saldırılarda evlerin, altyapının ve başkentteki çocuk hastanesinin zarar gördüğü bilgisini paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini BMGK olağanüstü toplantıya çağırdıklarını bildirdi. Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusyanın ülkesine düzenlediği yoğun füze saldırılarında ölenlerin sayısının 36, yaralı sayısının ise 166ya yükseldiğini duyurdu. Saldırıların Ukraynanın müttefiklerinden uzun vadeli yardım taahhütleri almayı umduğu Washingtondaki NATO zirvesinin arifesinde meydana gelmesi dikkat çekti. Rusya ise saldırıyı Ukraynanın düzenlediğini iddia etti.