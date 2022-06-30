NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye teşekkür! Türkiye istediğini aldı! Finlandiya ve İsveç NATO'ya davet edildi / 29.06.22

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesindeki aile fotoğrafı çekimine katıldı. Aile fotoğrafı sonrası NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, İspanyanın başkenti Madridde düzenlenen zirve toplantısı kapsamındaki oturumları yapıldı. Zirveye ev sahipliği yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de yaptığı konuşmada, Alacağımız kararlar gelecek 10 yıllık kapasitemizi ve kaynaklarımızın kullanımını belirleyecek. Dünya bizi izliyor. Herkese birlik ve beraberliğimizi, beklentileri karşılayabileceğimizi göstereceğiz. dedi. Stoltenberg de konuşmasında Tarihi kararlar alacağız dedi. NATOdaki oturum sonrası, İsveç ve Finlandiyaya üyelik davetinde bulunuldu. Stoltenberg oturum sonrası yaptığı açıklamada, Türkiyeye teşekkür etti ve Türkiye ile mutabakat bu kararın önünü açtı dedi.