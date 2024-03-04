Rusya’nın Alman subaylarının kırk dakikalık bir ses kaydını yayımlayarak Almanya’nın Kırım Köprüsü’nü patlatacağını iddia etmesinin ardından NATO resmen birbirine girdi. Rusya ve Avrupa arasındaki gerilim had safhaya yükselip üçüncü dünya savaşına ilişkin endişeler artarken NATO ortakları Almanya’ya yönelik güvenini kaybetti. Dinleme vakasına ilişkin incelemeler devam ederken Batılı uzmanlar sızıntının tek seferlik olup olmadığını ve Rus İHA’larının Bundeswehr üzerinde nasıl bu kadar rahat hareket edebildiğini sorguluyor?