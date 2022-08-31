Türkiye, 2023 yılında yapılacak seçimlere adım adım yaklaşırken, bir yandan da kifayetsiz siyaset ve toplum mühendislerinin kirli oyunları ve küçük hesaplarına şahit oluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için daldan dala atlasa da bir türlü İYİ Parti ve Akşener vetosunu aşamıyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da 2023 emelleri doğrultusunda hareket edip duruyor. Öte yandan adaylığı çok isteyen Kılıçdaroğlunu çıldırtacak gelişmeler de baş gösterdi. Kendisi hakkında çok çarpıcı bir isim tarafından yapılan zamanlaması manidar çıkış ve Türkiyede kazanma şansı yok sözleri adeta CHP Genel Başkanının ayarlarıyla oynayacak cinsten olacak. Takvim.com.tr, bu gelişmeler silsilesini sizler için adım adım örneklerle derledi.