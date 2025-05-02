İngiliz BBC, Türkiye ve Türk askeri varlığını hedef alan belgeselinde PKKnın Avrupadaki elebaşı Zübeyir Aydarı konuşturdu. Simona Foltyne demeç veren Aydar, Türkiye PKKyı ortadan kaldırsa bile sorun çözülmeyecek. Başka Kürt gruplar çıkar aynı şekilde sorun devam eder. Türkiyenin Kürt politikası değişmeden bu çatışmalar bitmez sözleriyle Terörsüz Türkiye sürecini dinamitlemek istedi. Buna benzer bir tehdit de geride bıraktığımız günlerde PKK elebaşı Duran Kalkandan gelmişti. Kalkan, Bir PKK gider birkaçı gelir demişti.