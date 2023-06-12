Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinde Üstad Necip Fazıl Kısakürek anısına düzenlenen 40 Yıl 40 Eser etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Üstadın kültürel hegemonyaya kalemi ve kelamıyla direndiği belirten Başkan Erdoğan, Ayasofya davamızı ondan öğrendik dedi. Fazılın hayatının CHP zihniyetiniyle mücadele ederek geçtiğini vurgulayan Erdoğan, onun işaret ettiği gençliğin 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde kendisini gösterdiğini söyledi. Başkan Erdoğan, seçmenlere yönelik skandal ifadeler kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna da sert sözlerle tepki gösterdi.