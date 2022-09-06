Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristandaki Haskovo İl Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Ergenekon, Balyoz ile Oda TV soruşturma ve davalarındaki sanıkların avukatlığını Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalınla birlikte yapan Hüseyin Ersöz Göktaşın avukatlığını sürdüreceğini açıkladı. Ersöz, Günel ve Akalının Silivride FETÖcü isimleri defalarca ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İçlerinde tescilli ajanlar da olabilir ama çoğu bunu Türkiyenin yararına yaptığını sanıyordu. Önce NATOcuydular, sonra FETÖcü olarak çıktılar karşımıza. 15 Temmuzda el ele verip Yurtta Sulh Konseyi kurdular. dedi.