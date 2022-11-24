Son dakika haberi! Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastının tetikçisi Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, o dönem Kazakistan’da görevli olduğunu iddia etti. Ancak Mumcuoğlu’nu, eşiyle yaptığı telefon görüşmesi kayıtları ele verdi. Eşi Zeynep Mumcuoğlunun kullandığı hattın irtibatları incelendiğinde olay tarihinden bir gün önce ve devamında KKTCye ait sabit ankesörlü hatlar ile görüşmelerin başladığı, akşam ya da gecenin ilerleyen saatlerinde Zeynep Mumcuoğlunun bu hattan arandığının görüldüğü kaydedildi. Öte yandan Hablemitoğlunun öldürülmesiyle ilgili aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari emekli Albay Levent Göktaşın da bulunduğu 10 kişi hakkında hazırlanan iddianame Ankara 36ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.